Dion Caputi’s 2018 NFL Draft position rankings (2.0)

Dion Caputi’s 2018 NFL Draft position rankings are based on pre/post-Combine film study and encompass evaluations from various All-Star bowls (Shrine Game, Senior Bowl, etc.). Note: Honorable mentions (“HM”) aren’t necessarily the No. 6 rated players by position, but noteworthy nevertheless.



*Bracketed numbers denote previous ranking.

Position rankings (1.0), released on February 13, 2018.



Quarterback

Josh Rosen, UCLA (2) Sam Darnold, USC (1) Baker Mayfield, OU (3) Lamar Jackson, LOU (4) Mike White, WKU (n/a)

HM: Riley Ferguson, MEM (5)



Running Back

Saquon Barkley, PSU (1) Derrius Guice, LSU (4) Ronald Jones, USC (2) Sony Michel, UGA (3) Kerryon Johnson, AUB (5)

HM: Nick Chubb, UGA (n/a)



Wide Receiver

Anthony Miller, MEM (1) Calvin Ridley, BAMA (2) Christian Kirk, TAMU (3) Equanimeous St. Brown, ND (5) D.J. Chark, LSU (n/a)

HM: Antonio Callaway, UF (n/a)



Tight Ends

Mike Gesicki, PSU (2) Dallas Goedert, SDST (n/a) Hayden Hurst, SCAR (3) Tyler Conklin, CMU (5) Mark Andrews, OU (1)

HM: Adam Breneman, UMASS (HM)



Offensive Tackle

Mike McGlinchey, ND (1) Desmond Harrison, WGA (2) Connor Williams, UT (4) Orlando Brown, OU (3) Kolton Miller, UCLA (n/a)

HM: Brian O’Neill, PITT (n/a)



Offensive Guard/Center

Quenton Nelson, ND (1) Isaiah Wynn, UGA (2) Will Hernandez, UTEP (n/a) Billy Price, OSU (3) James Daniels, IOWA (n/a)

HM: Rod Taylor, MISS (n/a)



Interior Defensive Line/Defensive Tackle

Vita Vea, UW (1) Da’Ron Payne, BAMA (n/a) Taven Bryan, UF (3) Rasheem Green, USC (2) Harrison Phillips, STAN (n/a)

HM: Nathan Shepherd, FHST (n/a)



Edge Defender/Defensive End

Bradley Chubb, NCST (1) Harold Landry, BC (4) Marcus Davenport, UTST (2) Sam Hubbard, OSU (n/a) Andrew Brown, UVA (n/a)

HM: Dorance Armstrong Jr., UK (n/a)



Linebacker

Roquan Smith, UGA (1) Tremaine Edmunds, VT (2) Leighton Vander Esch, BSU (3) Lorenzo Carter, UGA (HM) Shaquem Griffin, UCF (5)

HM: Kemoko Turay, RUT (n/a)



Cornerback

Jaire Alexander, LOU (2) Denzel Ward, OSU (3) Joshua Jackson, IOWA (1) Mike Hughes, UCF (5) Isaiah Oliver, CU (n/a)

HM: J.C. Jackson, UMD (n/a)



Safety

Minkah Fitzpatrick, BAMA (1) Derwin James, FSU (2) Ronnie Harrison, BAMA (4) Justin Reid, STAN (5) DeShon Elliott, UT (3)

HM: Dane Cruikshank, UA (n/a)

Kicker/Punter

Michael Dickson, UT (1, punter) Eddy Pineiro, UF (2, kicker) Matthew McCrane, KSU (3, kicker) Daniel Carlson, AUB (4, kicker) Shane Tripucka, TAMU (5, punter)

HM: Ryan Santoso, UMN (HM, punter/kickoff specialist)

