World Cup Group Betting Odds, Golden Boot

Golden Boot Betting Odds

A popular prop for World Cup bettors is which player will score the most goals in the tournament. The man who scores the most earns the Golden Boot and the top world’s top players usually top the list.

The 2022 World Cup betting list is no different, with Harry Kane, Kylian Mbappe and others near the top.

Golden Boot Betting Odds (FanDuel as of Nov. 15)

Harry Kane +750

Kylian Mbappe +850

Karim Benzema +1400

Neymar +1400

Lionel Messi +1400

Cristiano Ronaldo +1600

Romelu Lukaku +2300

Lautaro Martinez +2300

Vinicius Junior +2900

Memphis Depay +2900

Gabriel Jesus +3400

Alvaro Morata +3400

Richarlison +3400

Raheem Sterling +3400

Kai Havertz +3400

Robert Lewandowski +3600

Ferran Torres +3600

Phil Foden +4200

Joao Felix +4200

Pablo Sarabia +4200

Ansu Fati +4200

Luis Suarez +4400

Serge Gnabry +4400

Antoine Griezmann +4400

Darwin Nunez +4400

Raphinha +4400

Bruno Fernandes +5000

Sadio Mane +5000

Dusan Vlahovic +5000

Leroy Sane +5000

Edinson Cavani +5000

Thomas Muller +5000

Aleksandar Mitrovic +5000

Gareth Bale +5000

Julian Alvarez +5000

Cody Gakpo +5000